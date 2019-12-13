Kütahya'da 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği düzenlendi.

Sera AVM'de gerçekleştirilen, bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, katılımcılara kadınların yerli ürünlerden hazırladığı yemekler ikram edildi.

AK Parti İl Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür etti.

AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Sürcüoğlu, "Bizler burada hanımlara stant açarak, ekonomiye kısa bir sürede olsa da destek vermelerini sağladık. Bizler AK kadınlar olarak 'Yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' kapsamında böyle bir çalışma yaptık. Üreten, büyüyen milli değerleri ile yarınlara daha emin adımlarla yürüyen Türkiye yolunda, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda toplumdaki farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.

Etkinliğe AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ve partililer katıldı.