İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, ’AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir’ etkinliği düzenlendi.

AK Parti Kütahya İl Kadın Kolları Başkanlığı tarafından, 'AK kadınlar yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' etkinliği düzenlendi.


Sera AVM'de gerçekleştirilen, bazı sivil toplum kuruluşlarının da destek verdiği etkinlikte, katılımcılara kadınların yerli ürünlerden hazırladığı yemekler ikram edildi.


AK Parti İl Kütahya İl Kadın Kolları Başkanı Esra Zeytin Sürücüoğlu, burada yaptığı açıklamada, katılımcılara teşekkür etti.


AK Parti Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 81 ilde eş zamanlı olarak etkinliğin düzenlendiğini söyleyen Sürcüoğlu, "Bizler burada hanımlara stant açarak, ekonomiye kısa bir sürede olsa da destek vermelerini sağladık. Bizler AK kadınlar olarak 'Yerli üretir, milli tüketir, ekonomiye destek verir' kapsamında böyle bir çalışma yaptık. Üreten, büyüyen milli değerleri ile yarınlara daha emin adımlarla yürüyen Türkiye yolunda, Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası'nda toplumdaki farkındalığın artmasına vesile olmasını diliyorum" diye konuştu.


Etkinliğe AK Parti Kütahya Merkez İlçe Başkanı Muhterem Kılıç, AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Batur ve partililer katıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.