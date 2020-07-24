Kütahya'da AK Parti'ye bin 123 yeni üye

AK Parti Kütahya İl Başkanlığı tarafından, partiye yeni üyelik işlemleri için Zafer Meydanı'nda stant kuruldu.

AK Parti Kütahya İl Gençlik Kolları Başkan Ahmet Batur, bir hafta içerisinde bin 123 yeni üye kaydettiklerini ifade etti.

Kütahya il genelinde AK Parti'nin üye sayısının 72 bine ulaştığını belirten Batur, "Aralık ayı itibariyle üye sayımızı 95 bine çıkartmaktır. Bu sebeple il merkezi ve ilçelerde açtığımız stantlarda yeni üye kaydı yapıyoruz. Halkımızın ilgisi bizlerin gücünü güç katıyor. Kütahyalı hemşehrilerimiz, AK Parti'ye 18 yıldır kesintisiz destek vererek büyük bir teveccüh gösteriyor. Tüm Kütahyalı hemşehrilerimizi yeni üye çalışmalarımızda, partimize üye olmaya, bu büyük ailemize katılmaya davet ediyorum. Üye kayıt işlemlerimize yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza da teşekkür ediyorum. 'Sen yoksan bir eksiğiz' sloganımızla çıktığımız bu yolda halkımızı, ülkemizin aydınlık yarınlarına umut olan partimize katılmaya davet ediyorum" diye konuştu.