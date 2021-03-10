Kütahya'da akıllı ulaşım başladı

Başkan Işık, 4 farklı şekilde bilet basabilecekleri yeni uygulama ile otobüslere binilebileceğini ifade ederek,"Akıllı ulaşım projemiz şehrimize hayırlı olsun. Kütahya Belediyesinin denetimi altında Özel Halk Otobüslerinin ücret toplama sistemi dahil olmak üzere akıllı durak, akıllı kavşak, akıllı bisiklet, akıllı şehir uygulamalarının her türlü işlemlerin yapıldığı bir merkez, Belediye binamız önünde konuşlandırıldı. Merkezimizin adını Kart 43 işlem merkezi olarak tanımladık. Bu işlem merkezleri şehrimizin farklı noktaların da yer alacak” dedi.

"Kart değişiminden ücret alınmayacak"

350 bin eski kartın güncelleme çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Başkan Işık, “Dün itibariyle yeni sistemin denemeleri yapıldı. Denemler ve diğer eksikler tamamlanınca yeni sisteme geçeceğiz. Vatandaşlarımızın elinde şuanda bulunan 350 bin eski kartları güncellemesi yapılıyor. Eski kartlar geçerliliğini koruyacak. Yeni kart çıkartacak vatandaşlarımızdan, 10 TL ücret bedeli alınacak. Eski kartlardaki kontörler devam edecek. Birkaç yöntemle, otobüslerimizde ulaşım hizmetlerinden yararlanmak mümkün olacak. Günlük bilet almak isteyenler, kare kod uygulamasıyla tek biniş bileti bu merkezden verilecek. Daha önce anlaşma yapılan bakkallarda da aynı sistem devam edecek. Eski kartlar kişiye özgü hale getirilecek ve içindeki krediyi kullanabilecek. Vatandaşlarımız kredi kartını okutarak ta otobüse binebilecek. Sistemden alınan kare kod, cep telefonundan okutularak otobüse biniş yapılabilecek” diye konuştu.

"Vatandaş mağdur olmayacak"

Görme engelliler için Türkiye'de ilk kez uygulanacak sistem geliştirdiklerini ifade eden Başkan Işık, “Vatandaşın mağdur olmayacağı yeni bir sisteme geçiyoruz. Türkiye'de ilk kez ve Kütahya'da görme engellilerimize mesaj sistemi ile hangi dakikada, hangi durakta, hangi otobüsün geleceği, görme engelli vatandaşlarımıza bildirilecek. Akıllı ulaşım başlığı altında modülleri devreye sokmaya başladık. En önemlisi buydu. Bu hizmetleri, Belediyemiz Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü personeli ile vereceğiz. Toplanan paranın kontrolü Kütahya Belediyesinin uhdesinde olacak. Geçmişte yaşanan birçok sorunun sonuna geldik. Nisan ayı ile birlikte sorunsuz bir toplu taşımaya başlayacağız” dedi.

"Akıllı duraklar sistemi entegre olacak"

Başkan Işık, sisteme akıllı durakların entegre olacağını belirttiği açıklamasında “Bu sistem akıllı duraklarla entegre olacak. Hangi durakta, hangi otobüs, hangi saatte olacağını yazacak. Vatandaşlardan gelecek şikayetler anında görülecek ve gereken yapılacak. Önceden yapılan hatalardan sadece otobüs sahipleri mesuldü. Şimdi bu sistem ile şoförlerde, kıyafetten, gecikmeye kadar sorumlu olacaklar. Pandeminin bitmesi ile birlikte tüm otobüslerimiz sefere başladığında, şuanda yaşanan gecikmeler ve diğer sıkıntılar ortadan kalkmış olacak. Belediyenin payı ile sistem kendi kendini masrafını çıkartacak. Bu pay ile üniversite öğrencilerine ve Kütahyalı gençlerimizin otobüs kullanımındaki giderlerinin finansında kullanacağız" ifadelerini kullandı.