Kütahya'da ‘Alaaddin'in Sihirli Lambası' tiyatro gösterisi

Kütahya Belediyesi'nin kültür sanat etkinlikleri çerçevesinde bu haftaki çocuk tiyatrosunda "Alaaddin'in Sihirli Lambası" adlı tiyatro gösterimi minik tiyatro severlerin beğenisine sunuldu.

Belediye Hezar Dinari Kültür Merkezinde 2 seans olarak seans olarak sahneye konan ve minik izleyicilerin büyük beğenisini kazanan "Alaaddin'in Sihirli Lambası" çocuk tiyatro gösterimi sonrası tiyatroculara günün anısına Belediye Başkan Yardımcısı Ali İhsan Ertaş tarafından hediye takdim edildi.