Kütahya'da alt yapı sorunları çözüme kavuşuyor

Kütahya Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğüne bağlı ekipler Yenibosna, Hacıazizler, Bahçelievler, Fuat Paşa, Mehmet Akif Ersoy, Okmeydanı Mahallesi ve 2. Organize Sanayi Bölgesinde terfi hattı, kanalizasyon hat yapımı, rögar temizliği, yağmur suyu hattı çalışmalarını sürdürüyor.

Yenibosna Mahallesi Halı Yıkamacılar Sitesinde terfi hattı devam ediyor. Hacıazizler Mahallesi villalar bölgesi kanalizasyon hat yapımı, Bahçelievler Kadir Adlım Okulu hat yenileme çalışması, Fuat Pasa Mahallesi ve Mehmet Akif Ersoy Mahallesi rögar temizlikleri devam ediyor. Farklı mahallelerde yeni binaların abone bağlantıları çalışmaları devam ederken, Okmeydanı Mahallesi Radar Cami yanı yağmur hattı yapımı, Fuat Pasa Mahallesinde belirlenen sokaklarda yağmur hatları çalışmaları devam ediyor. Diğer taraftan Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Seyit Adnan Kardeş Sokakta hat temizliği ve 2. Organize Sanayi Bölgesi arıtma temizleme işi devam eden çalışmaların başında geliyor. Yapılan çalışmalar ile birlikte Kütahya'nın ihtiyacı olan ve yılların biriken alt yapı sorunu çözüme kavuşuyor.