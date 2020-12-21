Kütahya'da Altyapı İzleme Sistemi

Kütahya Belediyesi'nin yeraltından sunulan hizmetlerinde Altyapı İzleme Sistemi'ni kullanacağı bildirildi.

Yapılan açıklamada, içme suyu, kanalizasyon, elektrik, doğal gaz, telefon ve internet gibi hizmetlerin koordinasyon içerisinde sonuca ulaştırılması hedeflendiği kaydedildi.

Açıklamade, "Kütahya Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde; içme suyu ve kanal projeleri ile elektrik, doğal gaz, telefon, internet gibi genel olarak yeraltından geçen bütün çalışmalar için kurumlar; Kütahya Belediyesi Altyapı İzleme Sistemine başvuracaklardır. Bu sayede aynı bölgede çalışma yapmak isteyen tüm kurumlar ile belediyemizin çalışmaları sistem tarafından organize edilebilecektir. Böylelikle çalışmalar planlı şekilde yapılarak, hem altyapı hem de üst yapı imalatlarının tamamlatılması sağlanacaktır. Aynı bölgede çalışma yapacak kurumların, bölgeyi tekrar tekrar bozarak yüzey kaplamasına zarar vermesinin önüne geçilerek, kamu malımız korunacaktır. Vatandaşlarımız da kazı izin belgesi için sistemden yararlanacaktır. Altyapı kurumları haricinde vatandaşlarımızın da yapacakları su arızası, kanal arızası çalışmalarında sistemden izin almaları gerekmektedir. Aksi durumda, vatandaşlarımız ve kurumlar cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalacaktır.Vatandaşlarımız altyapı çalışmalarına başlamadan önce Fen İşleri Müdürlüğü bünyesindeki Asfalt Servisine ve Strateji Geliştirme Müdürlüğü Kent Bilgi Servisine başvurarak gereken en doğru bilgiyi alabilecektir" denildi.

Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık “Şehrimizde ilk kez yol bütünlüğünü korumak için bir teknolojiyi kullanmaya başlayacağız. Sevdamız dediğimiz Kütahya'mız, hizmetlerin en iyisine layıktır. İşbirliği protokolü yapmayı taahhüt eden doğal gaz, elektrik dağıtım ve telekominikasyon firmalarına çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.