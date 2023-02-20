Kütahya'da ana sınıfı öğrencilere ücretsiz yemek uygulamasına başlandı

Kütahya'da okulların yeniden açılmasıyla birlikte anaokulları, uygulama sınıfları ve bünyesinde ana sınıfı bulunan okullarda eğitim gören öğrencilere ücretsiz yemek hizmeti verilmeye başlandı.

Kütahya Şeker İlkokulu ana sınıfında gerçekleştirilen ücretsiz yemek dağıtımına katılan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hayata geçirilen anaokullarında haftada 5 gün ücretsiz yemek uygulamasına 2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı ikinci dönemiyle beraber bugün ilk ders zilinin çalmasıyla bu uygulamanın başladığını söyledi.

Müdür Hasan Başyiğit,” Okul mutfağında yemek hazırlama imkanı olan anaokullarımız ile bünyesinde anasınıfı bulunan okul ve kurumlarımızın mutfak ihtiyaçları için ilgili okullarımıza gerekli destekler yapıldı. Kendi mutfağında yemek hazırlaması mümkün olmayan okullarımızın beslenme hizmetini Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Mesleki Teknik Liselerden öğretmen ve veliye, diğer kamu kurumlardan satın alarak tedariklerini sağlıyoruz. Bugün başlayan bu yemek hizmetimizin ilimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bu hizmetten emeği geçen bütün arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” diye konuştu.