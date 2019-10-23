Kütahya'da Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası güreş müsabakaları başladı

Kütahya'da öğrencilerin akademik ve mesleki gelişimlerinin yanında sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif yönden de gelişmelerinin desteklemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arası güreş müsabakaları başladı.

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü tarafından spora ilgili ve yetenekli öğrencileri desteklemek, geleceğin nitelikli ve ahlaklı sporcuların yetiştirilmesine katkı sunmak ve fiziksel, zihinsel, ruhsal ve sosyal bakımdan dengeli ve sağlıklı bireylerin yetişmesini sağlamak amacıyla planlanan Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri arasında güreş müsabakaları 30 Ağustos Spor Salonu'nda başladı.

İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve Mehmet Zorlu, Anadolu İmam Hatip Liseleri Okul Müdürleri, öğretmen, öğrenci ve velilerin katılımıyla başlayan güreş müsabakalarında öğrenciler minderde ter döktü. Merkez ve diğer ilçelerden 106 öğrenci serbest ve grekoromen stilde müsabakalarını tamamladıktan sonra sıkletlerinde başarılı olanlar bölge müsabakalarına katılmaya hak kazanacak.