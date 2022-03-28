Kütahya'da anaokulunda kozalak boyama etkinliği

3,5 - 4 yaş grubundaki 80 öğrenciye yönelik yapılan kozalak boyama etkinliği sırasında orman sevgisi ve ağaç dikmenin önemi konuları da animasyonlu çizgi filmler eşliğinde öğrencilere anlatıldı.

Öğrencilerin hem eğlendikleri hem de öğrendikleri etkinlik Kütahya Orman Bölge Müdürlüğü Orköy Şube Müdürü Jale Güven ve Yeşildağ Orman İşletme Şefi Niyazi Hakan Dinkçi tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte Anaokulu Müdürü Fatih Güler ve öğretmenler de yer aldı.