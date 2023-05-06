Kütahya'da “Anne" temalı resim sergisi

Kütahya’da Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Anne" temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Kütahya'da Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde "Anne" temalı resim sergisinin açılışı gerçekleştirildi.
Hayme Ana Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Moda Tasarım Teknoloji Alanı öğrencilerinin hazırlamış oldukları "Anne" temalı resim sergisinin açılışına, İl Mili Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürleri Rahime Eşen ve Mustafa Topuz katıldı.
Açılış sonrası sergiyi gezen Müdür Hasan Başyiğit, resimleri inceledi ve serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti.