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Kütahya'da araç sayısı 213 bin 15 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı.

Buna göre Kütahya'da, Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısının toplam 213 bin 15'e ulaştığı bildirildi.


Kontrollü sosyal hayata geçilmesi ve kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli kredi imkanı, oto piyasasındaki satışlarda ve taşıt fiyatlarında büyük bir artışa neden oldu.


TÜİK verilerine göre Kütahya trafiğine kayıtlı araç sayısı geçen yılın aynı dönemine oranla bin 193 artışla 213 bin 15'e ulaştı. Kütahya'da 7 bin 920 taşıtın devredildiği Haziran ayında satışlar bir önceki aya göre yüzde 76 arttı.

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