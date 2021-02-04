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Kütahya'da aracın çarptığı geyik telef oldu

Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik telef oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir aracın çarptığı geyik telef oldu.


Edinilen bilgilere göre, Tavşanlı ilçesinden Kütahya istikametine gece geç saatlerde bir araç gittiği sırada yola fırlayan geyiğe çarptı. Tavşanlı Kütahya karayolu 16. kilometresinde geyik çıkabilir tabelasının yakınında Şahmelek mevkiinde meydana gelen kazada çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan geyik telef oldu. Telef olan geyik Kütahya Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

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