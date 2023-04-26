Kütahya'da aracında yüklü miktarda uyuşturucu bulunan şahıs tutuklandı

K. isimli şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezinde uyuşturucu madde girişinin, kullanımının ve dolaşımının engellenmesi amacıyla yapılan çalışmalar çerçevesinde tespit edilen bir araçta gerçekleştirilen arama neticesinde, bin 120 adet sentetik ecza ve 196 adet extacy hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.