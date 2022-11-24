İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da araması bulunan şahsın üzerinde uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya’da dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şahsın üzerinde 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Kütahya'da dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşılan şahsın üzerinde 14 adet sentetik ecza ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Evliya Çelebi Mahallesi Ali Candan Caddesi üzerinde durumundan şüphelenilerek durdurulan C.K. (31) isimli şahsın yapılan GBT kontrolünde, dolandırıcılık suçundan arandığı anlaşıldı. Şahsın yapılan üst aramasında, 14 adet kapsül şeklinde sentetik ecza ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

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