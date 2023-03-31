Kütahya'da aranan şahsın bulunduğu araçta uyuşturucu ele geçirildi

Kütahya'da Motosikletli Polis Timlerince durdurulan araçta bulunan 2 kişiden birinin uyuşturucudan arama kaydı olduğu tespit edilirken, yapılan aramada,10 parça halinde paketlenmiş 8,22 gram metamfetamin, 30,61 gram bonzai ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Polis Timlerince Yenidoğan Mahallesinde yapılan çalışmalarda, A.Ç.(25) isimli şahsın sevk ve idaresindeki O.S.(26) isimli şahsın yolcu olarak bulunduğu araç ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 10 parça halinde paketlenmiş 8,22 gram metamfetamin, 30,61 gram bonzai ve 1 adet kesici alet ele geçirildi.

Yapılan araştırmada araçta bulunan O.S.(26) isimli şahsın kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan arama kaydı olduğu tespit edildi.

Yakalanarak gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.