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Kütahya'da arazi kavgası: 2 ölü, 1 yaralı

Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde arazi meselesi yüzünden düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde arazi meselesi yüzünden düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1 kişi yaralandı.


Alınan bilgiye göre, olay ilçeye bağlı Çayırbaşı Köyünde öğleden sonra meydana geldi. İddialara göre, iki aile arasında arazi meselesi yüzünde yaşanan husumet sebebiyle düzenlenen silahlı saldırıda Necip Basmaz (46) ile silahlı saldırı sesini duyarak evden çıkan ve kurşunların hedefi olan Gülsüm Yıldız (29) hayatını kaybetti. Saldırıda, Gülsüm Yıldız'ın annesi Ayşe Basmaz (50) da ağır yaralandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, olayın ardından iki şüpheliden birinin yakalandığı, diğer şüpheliyi arama çalışmalarının ise sürdüğü belirtildi.


Jandarmanın köyde geniş güvenlik önlemleri sürüyor.

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