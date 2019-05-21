Kütahya'da arıcılığa 1 milyon 470 bin TL hibe

Kütahya'da, 'Kadın Çiftçiler Tarımsal Yeniliklerle Buluşuyor, Bir Taşla İki Kuş Projesi' kapsamında temel arıcılık teknikleri ve polen üretimi konularında eğitimlerini başarıyla tamamlayan kadın çiftçilere sertifikaları ve arıcılık ekipmanları, düzenlenen törenle verildi.

2018 yılında 557 işletmede 212 ton bal üretimi gerçekleştiğini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Mustafa Kurt, “Bu yolla ilimiz üretiminin ekonomik değerine 7 milyon 500 bin TL katkı sağlanmıştır. Bakanlığımızın 2016, 2017 ve 2018 Genç Çiftçi Projeleri ile ilimiz genelinde 49 arıcılık projesine 1 milyon 470 bin TL hibe desteği sağlanmıştır” dedi.

Kadın çiftçileri tebrik eden Vali Ömer Toraman, “Kadınlarımız, her işte olduğu gibi bu işte de en iyisini yapabilecek durumdalar. Her alanda olduğu gibi kadınlarımız üretim konusunda da inisiyatif alıyorlar. Kadın çiftçimizin sebat edip kurslara katılmasından, yeni bir şeyler öğrenmesinden, öğrendiklerini hayata geçirecek olmasından dolayı mutlu oldum. Çok çalışmamız ve üretmemiz lazım. Gayretiniz olduğu müddetçe hep ileriye ve iyiye doğru gideceğiz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından 21 kadın çiftçiye sertifikaları ve arıcılık ekipmanları Vali Dr. Ömer Toraman ile protokol üyeleri tarafından verildi.