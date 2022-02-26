Kütahya'da Arıcılık Kursu

Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında açılan toplam 84 saatlik Arıcılık Kursu'na 34 kursiyer katılıyor.

Arıcılık Kursunda kursiyerlere İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Vekili Ahmet Nedim Bayraktar ve Ziraat Yüksek Mühendisi Erkan Özer tarafından, arıcıların kovan kontrollerinde petekler üzerindeki yavru durumu, işçi ve erkek arı gözü, ana arı yüksüğü ve benzeri durumları yorumlayarak, nektar akım dönemine kovanlardaki tarlacı arı sayılarını arttırmak üzere hangi müdahaleleri yapabilecekleri üzerine ezberci olmayan tamamen modern tekniklerle uygulamalı eğitim veriliyor. Ayrıca mevsimsel bakım işlerinde arıcıların karşılaşabilecekleri senaryoları kovan, içerisindeki peteklere renkli çıktıları yapıştırıp yerleştirilerek kursiyerlerin nasıl uygulamalar yaptıklarını gözlemleyip, hatalarını göstererek akılda kalması sağlanıyor.