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Kütahya'da asansör denetimlerini TMMOB Makine Mühendisleri Odası yapacak

Kütahya Belediyesi ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi arasında Kütahya Belediyesi sınırları içerisindeki binaların asansörlerinin 2020-2023 yılları için periyodik kontrollerinin yapılmasına yönelik işbirliği protokolü imzalandı.


Kütahya Belediyesi sınırları içerisindeki binaların asansörlerinin 2020-2023 yılları için periyodik kontrollerinin yapılmasına yönelik işbirliği protokolü, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık ile TMMOB Makine Mühendisleri Odası Asansör Kontrol Merkezi Yönetim Kurulu üyesi Neşet Aykanat tarafından imzalandı.


Protokol kapsamında Kütahya Belediyesine ait periyodik kontrol gerektiren ve MMO tarafından periyodik kontrolleri yapılabilen cihazların periyodik kontrollerinin MMO tarafından 1 Ocak 2020 ile 31 Aralık 2023 tarihleri arasında bedelsiz yapılacak.

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