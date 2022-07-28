Kütahya'da ASKOM Toplantısı

Kütahya'da Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) toplantısı, il merkez ve ilçelerde bulunan kamu ve özel hastane yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul başkanlığındaki toplantıda, Kütahya'da hastane hizmetlerinin etkin bir koordinasyonda yürütülmesi amacı ile hastane öncesi acil sağlık hizmetlerinin işleyişi ve hastaneler arası nakil istatistikleri değerlendirildi. Acil Sağlık hizmetlerinin kesintisiz ve ulaşılabilir şekilde sürdürülebilmesine yönelik alınacak önlemler ve yapılacak işlemler görüşüldü.