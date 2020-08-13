Kütahya'da av sezonu 22 Ağustos tarihinde açılıyor

Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit, 2020-2021 av sezonunun 22 Ağustos'ta bıldırcın ve üveyik avı ile açılacağını bildirdi.

Süleyman Yiğit 2020-2021 av sezonunun tüm avcılar için kazasız belasız güzel bir sezon olması temennisinde bulundu.

Bu yıl avlanma limitlerinin geçen sene ile aynı olduğunu ifade eden Başkan Yiğit, avcılık camiasının güçlü ve büyük bir aile olduğunu belirterek, tüm avcıların avlanma gün ve limitlerine riayet ettiğini, kaçak avcılara karşı mücadelenin ise devam edeceğini söyledi.