Kütahya'da Avcı Eğitim Kursu

Yapılan açıklamaya göre, düzenlenen kursta Orman Mühendisi Selman Ertaş tarafından kursiyerlere; Avcılık, tarihi ve etiği, mevzuat ve sürdürülebilir avcılık, Tekniker Zafer Yıldız tarafından; Avına izin verilen ve koruma altına alınan hayvan türleri, av hayvanları, avlaklar ve avlanma yöntemleri, temel harita okuma becerisi ve kampçılık, av turizmi kapsamında avlanabilen yaban hayvanları ve trofeleri tanıtımı, avda güvenlik, Dumlupınar Avcılık Federasyonu Başkanı Süleyman Yiğit tarafından; Avda kullanılan araç-gereçler, av köpeklerinin tanıtımı, Sağlık Meslek Lisesi Öğretmeni Kerim Şahin tarafından; İlk yardım dersi konuları anlatıldı.

Avcı Eğitim Kursuna katılan avcı adaylarına yönelik 32 saatlik kursun sonunda yapılan sınavda 31 kursiyerden başarılı olan 29 kursiyere ‘'Avcı Eğitim Sertifikası'' verildi.