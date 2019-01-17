Kütahya'da avlanan tatlı su ürünü 179 tona düştü

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) Bölge Müdürlüğü iç su ürünleri avcılığı ve yetiştiricilik üretimine ait bilgilere göre, Kütahya'da 2016 yılında 271 ton olan tatlı su ürünü avlamasının 2017 yılında yüzde 33,9 azalarak 179 tona düştüğünü açıkladı.

Ülkemizde avlanan tatlı su ürünlerinin Akbalık, Alabalık, Çapak, Gökçe, Gümüş, İnci Kefali, Kadife, Kara balık, Kaya balığı, Kefal, Kızıl kanat, Kurbağa, Levrek (Sudak), Salyangoz, Sazan, Siraz, Yayın, Yılan, Turna, Kerevit, Gümüşi havuz balığı ve diğer şeklinde olduğunu belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya'da 2016 yılında 271 ton olan tatlı su ürünü avlaması 2017 yılında yüzde 33,9 azalarak 179 tona düşmüştür. Kütahya 179 ton avlanan tatlı su ürünü miktarı ile Türkiye'de 22. sırada Ege Bölgesinde ise üçüncü sırada yer almaktadır. 2017 yılında Kütahya'da 100 ton ile tatlı su ürünü olarak en fazla gümüşi havuz balığı avlanmış olup, avlanan tatlı su balıklarının yüzde 55,9'unu gümüşi havuz balığı oluşturmaktadır. Sazan 40 ton avlanma miktarı ve yüzde 22,3'lük oran ile 2. olurken, Kerevit 20 ton avlanma miktarı ve yüzde 11,2'lik oran ile 3. sırada yer almaktadır” dedi.