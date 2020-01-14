Kütahya'da 'Bağımlılıkla mücadele' konferansı

Kütahya Belediyesi öncülüğünde, Yeşilay Derneği'nin destekleriyle “Aile ve Gençleri Madde Bağımlılığı ile Diğer Bağımlılıklara Karşı Bilinçlendirme” konferansı verildi.

Kütahya Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi (UMER) birimi tarafından Yeşilay Derneği'nin destekleriyle düzenlenen “Aile ve Gençleri Madde Bağımlılığı ile Diğer Bağımlılıklara Karşı Bilinçlendirme” konferansında “Madde Bağımlığı nedir? Aileler ve gençleri bekleyen tehlikeler nelerdir? Çocuk ve gençleri madde bağımlılığından korunması için alınması gereken önlemler nelerdir?” gibi konu başlıkları ele alındı.

Kütahya Belediyesi Konferans Salonu'nda gerçekleşen “Aile ve Gençleri Madde Bağımlılığı ile Diğer Bağımlılıklara Karşı Bilinçlendirme” konferansına; Belediye Başkan Yardımcıları Salih Özden, Murat Arık, Fatih Gölgeli, Yeşilay Derneği Kütahya Şube Başkanı Nuri Çetin, mahalle muhtarları ve belediye personeli katıldı.