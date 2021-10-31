Kütahya'da "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği"

Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzman personelleri tarafından "Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği" kapsamında genç yükümlüler ile Kütahya İl Gençlik Merkezine ziyaret programı gerçekleştirildiği bildirildi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından başlatılan 'Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği' kapsamında Kütahya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü uzman personelleri tarafından, haklarında Türk Ceza Kanununun 191'inci maddesi (Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek veya Bulundurmak ya da Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak Suçu) kapsamında denetimli serbestlik tedbiri uygulanmasına karar verilen genç yükümlüler ile Kütahya İl Gençlik Merkezine ziyaret programı gerçekleştirildi. Genç yükümlüleri zararlı alışkanlıklardan korumak, boş zaman yapılandırılması amacıyla gerçekleştirilen ziyaret programında Kütahya Gençlik Merkezi Müdürü Ercan Şirin tarafından merkezde gerçekleştirilen sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetler ile ilgili ayrıntılı bir sunum yapıldı. Tüm etkinlik ve kurs salonlarının gösteriminin ardından, gençlik koçları ile tanıştırılan genç yükümlülere kurs ve etkinlikler hakkında detaylı bilgi verildi” denildi.