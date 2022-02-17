Kütahya'da Barış Manço'yu anma programı

Dr. Kazım Uysal, merhum sanatçı Barış Manço'nun Türk milletinin özeti olduğunu ifade etti.

Dumlupınar Üniversitesi Türkçe Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÜMER) tarafından, "83 ülke Barış Manço'yu anıyor" programı düzenlendi. Programa, Barış Manço'nun eşi Lale Manço da katıldı.

Merhum Barış Manço'nun büyük bir sanatçı olduğunu belirten DPÜ Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, "Sanatçımız, Türk milletinin özeti ve vitrinidir. Türk milletinde değer adına ne varsa Barış Manço'da hepsi toplanmıştır. Onun sadece yaşadığı, onun söylediği değil, duyguları, hisleri nereden bakarsanız bakın bizi yansıtır. Bu sebeple Barış Manço kalplerde yer etmiştir" ifadelerini kullandı.

83 ülkeden öğrenciler, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi

Türkiye'de ilk kez 'Barış' ismini taşıyan kişinin Barış Manço olduğunu dile getiren Lale Manço, "1943 yılında doğduğunda dünya İkinci Dünya Savaşı'nı yaşıyordu. Tüm bu savaş ortamında 1943 yılının ocak ayında. O da sonradan Barış Manço oldu. Hayatı boyunca da 'Barış' ismini çok iyi taşıdı. Ömrü boyunca düşünceleriyle, müziğiyle, programlarıyla ve tüm yaptıklarıyla dünyaya barış mesajı vermeye çalıştı. Kendisi çok iyi bir sanatçıydı" şeklinde konuştu.

Programda, DPÜ'de öğretim gören ve 83 ülkeden öğrenciler, Barış Manço'nun şarkılarını seslendirdi. Bu arada, Lale Manço duygusal anlar yaşadı.