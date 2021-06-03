Kütahya'da başarılı öğrenciler ödüllendirildi

Kütahya'da Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından düzenlenen "Fetih 1453" isimli resim yarışması ödül töreni gerçekleştirildi.

İstanbul'un Fethini anmak gençlere büyük fethi hatırlatmak, coşkusunu hissettirmek amacıyla Bahattin Çini Özel Eğitim Meslek Okulu tarafından il genelinde düzenlenen "Fetih 1453" isimli resim yarışmasının ödül töreni İl Milli Eğitim Müdürlüğü Beylerbeyi Konferans Salonu'nda yapıldı.

Yarışmada dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve İrfan Kanık tarafından verildi.

Programda konuşan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar yarışmaya katılan öğrenci ve velilere teşekkür etti, dereceye girenleri tebrik etti, başarılarının devamını diledi.

Törene İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Hakan Gölpınar, Şube Müdürleri Mustafa Ağca Okur ve İrfan Kanık, öğrenciler, öğrenci velileri ve okul idarecileri katıldı.

"Fetih 1453" isimli resim yarışmasında dereceye giren öğrenciler, Ortaokul Kategorisinde, birinci Ertuğrul Gazi İmam Hatip Ortaokulu 8/E sınıfı öğrencisi Cemile Nur Yavuz, ikinci Dumlupınar Ortaokulu 5/F sınıfı öğrencisi Beyza Nil Şener, üçüncü Köprüören Ortaokulu 5/A sınıfı öğrencisi Umut Uslu oldu.

Lise Kategorisinde ise, birinci Kılıçarslan Lisesi 11/F sınıfı öğrencisi Resul Çakır, ikinci Fatih Anadolu Lisesi 10/B sınıfı öğrencisi Sude Naz Maraş, üçüncü Ali Güral Lisesi 9/A sınıfı öğrencisi Şükriye Yağmur Günay oldu.