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Kütahya'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Kütahya’da otlatılması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı.

Kütahya'da otlatılması için meraya bırakılan inek, bataklığa saplandı. İnek, itfaiye ekiplerinin yaptığı 1 saatlik çalışmayla kurtarıldı.


Perli Mahallesinde otlaması için meraya bırakılan inek, Selent çayı civarındaki bataklığa saplandı. İneğin bataklığa saplandığını gören sahibi kendi imkanlarıyla çıkaramayınca itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ineği bağladıkları halatlarla bataklıktan çıkarttı. İnek bataklıktan çıkarıldıktan sonra kovalarla getirilen su ile temizlendikten sonra sahibine teslim edildi.

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