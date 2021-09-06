Kütahya'da bataklığa saplanan ineği itfaiye kurtardı

Kütahya’da otlatılması için meraya bırakılan inek bataklığa saplandı.
Kütahya'da otlatılması için meraya bırakılan inek bataklığa saplandı. İnek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla kurtarıldı.
Parmakören Mahallesi'nde otlaması için meraya bırakılan inek, yol kenarındaki bataklığa saplandı. İneğin bataklığa saplandığını gören mahalle sakinleri itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen ekipler, ineği bağladıkları halatlarla uzun uğraşlar sonucu bataklıktan çıkarttı. İnek bataklıktan çıkarıldıktan sonra suyla temizlenip sahibine teslim edildi.