Kütahya'da bayram coşkusu

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kütahya'da coşkuyla kutlandı.

Dumlupınar Spor Salonunda gerçekleşen 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 100.yıl Kutlama Töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı 100.yıl Kutlama Töreninin açılışında Kütahya Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Gayret, günün anlam ve önemine dair bir konuşma gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 100. yıl kutlama mesajının okunması ile devam eden törende, Gençlik Merkezi Halk Oyunları Ekibi ile Müzik Grubu'nun gösterileri büyük beğeni topladı.

Kutlamalar kapsamında Vali Ömer Toraman, Kütahya Hava Er Eğitim Tugay ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Necati Gündüz ile Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, tarafından törene katılan gençlerin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlandı.

Gençlik Koşusunda dereceye giren sporcular ile Türkiye Şampiyonu sporcular ödüllerini Kütahya Valisi Ömer Toraman, Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işok ve protokol üyelerinin elinden aldı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı 100.yıl Kutlama programı, sporcu grupların hünerlerini sergilemesi, Halk Oyunları ve Tugay Bandosu'nun gösterisiyle sona erdi.

Törene; AK Parti Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler, STK temsilcileri, bazı daire müdürleri, öğrenciler, sporcular ve vatandaşlar katıldı.