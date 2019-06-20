İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bebek ölüm hızı binde 7,2

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Ölüm İstatistikleri 2018 haber bültenine göre; Kütahya’da geçen yıl bir yılını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının 44, bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının ise 32 olduğu açıklandı.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (TÜİK) tarafından yayınlanan Ölüm İstatistikleri 2018 haber bültenine göre; Kütahya'da geçen yıl bir yılını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının 44, bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının ise 32 olduğu açıklandı.


Bir ayını doldurmadan ölen bebeklerin sayısının Kütahya'daki toplam bebek ölümlerin yüzde 72,7'sine denk geldiğini ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya'da 2017 yılında binde 9,8 olan bebek ölüm hızı 2018 yılında binde 7,2'ye düşmüştür. Kütahya, 2018 yılında en düşük bebek ölüm hızına sahip 13. Ege Bölgesinde 2. ildir. Ege Bölgesi illeri arasında en yüksek bebek ölüm hızı binde 11,3 ile Manisa ilinde görülürken en düşük bebek ölüm hızı ise binde 7,1 ile İzmir ilindedir” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.