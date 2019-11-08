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Kütahya'da Beden Eğitimi Öğretmenlerinin ‘Dispraksi' atölye çalışması

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademisi Öğretmen Eğitimi" çalışmaları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katılımıyla atölye çalışması gerçekleştirildi.

Kütahya İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen "Öğretmen Akademisi Öğretmen Eğitimi" çalışmaları kapsamında Beden Eğitimi Öğretmenlerinin katılımıyla atölye çalışması gerçekleştirildi.


İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve ÜSTDER işbirliği ile düzenlenen " Disleksi Farkındalık Haftası" etkinlikleri çerçevesinde Beynin amaçlı hareketleri kontrol etmesi bozukluğu (Dispraksi) konusunda, Fizyoterapist Safa Kantar'ın nezaretinde Kütahya merkez okullarında görev yapan 15 beden eğitimi öğretmeniyle atölye çalışması gerçekleştirildi.

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