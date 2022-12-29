Kütahya'da bekçiler 2 kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da çarşı ve mahalle bekçileri, durumundan şüphelenilerek durdurdukları 2 kişiden uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, çarşı ve mahalle bekçileri tarafından merkez Servi Mahallesi Mithatpaşa Caddesi üzerinde şüpheli şahıs ve araçlar üzerinde yapılan çalışmalarda G.K. (24) isimli şahıstan 0.41 gram metamfetamin, 1 adet sentetik ecza, 2 adet extasy uyuşturucu hap, 2 adet regapen sentetik ecza ve 1 adet payp ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Çarşı ve mahalle bekçilerince Bahçelievler Mahallesi Şehit Şekip Caddesi üzerinde İ.T. (27) isimli şahıstan ise 0.21 gram metamfetamin ve 0.15 gram bonzai olduğu değerlendirilen narkotik madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.