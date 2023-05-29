İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Kütahya'da bekçiler bir kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya’da Çarşı ve Mahalle Bekçileri’nce bir şahsın yapılan üst aramasında 1,76 gram bonzai ele geçirildi.

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçileri'nce bir şahsın yapılan üst aramasında 1,76 gram bonzai ele geçirildi.


Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezine bağlı Çarşı ve Mahalle Bekçilerinin Okmeydanı Mahallesi Şair Ali Pesendi sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri şahsın üzerinde yaptıkları aramada, 1,76 gram bonzai ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs gerekli işlerin yapılması için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.