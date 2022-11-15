Kütahya'da bekçiler metruk binadaki kişinin üzerinde uyuşturucu ele geçirdi

Kütahya'da Çarşı ve Mahalle Bekçilerince metruk binadaki bir şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gram bonzai maddesi ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çarşı ve Mahalle Bekçileri tarafından Servi Mahallesi Küçükosmanefendi Sokak üzerinde bulunan metruk binada yapılan kontroller esnasında binada bulunan M. İ. M. (25) isimli şahsın yapılan üst aramasında 0.92 gram bonzai narkotik maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.