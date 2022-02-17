Kütahya'da "Benim Gözümden Kütahya" isimli fotoğraf sergisi

Kütahya Aysel Selahattin Erkasap Sosyal Bilimler Lisesinde, "Benim Gözümden Kütahya" isimli fotoğraf sergisinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin, İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit, Şube Müdürü Hüseyin Hakan Durum, okul yöneticileri, öğretmenler, öğrenciler ve misafirler katıldı.

Vali Yardımcısı Halil İbrahim Ertekin ve Milli Eğitim Müdürü Hasan Başyiğit sergideki resimleri ayrı ayrı inceleyerek resimler hakkında bilgi aldılar. Vali Yardımcısı Ertekin, serginin hazırlanma sürecinde emeği geçenlere teşekkür etti, resimleri hazırlayan öğrencileri tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

105 öğrencinin fotoğraflamış olduğu tabloların yer aldığı fotoğraf sergisi, Kütahya'nın farklı bölgelerini, farklı yüzlerini görmek isteyenler için 18 Şubat Cuma akşamına kadar açık kalacak.