Kütahya'da beyin tümörü ameliyatlarına nöronavigasyon yöntemi

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde beyin tümörü ameliyatlarının nokta atışı, nöronavigasyon yöntemi ile yapıldığı bildirildi.

Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri Dr. Hasan Emre Aydın ve Dr. İsmail Kaya tarafından 100'den fazla beyin tümörü vakası başarılı bir şekilde ameliyat edildi.

Yakın zamanda öğretim üyelerinin talebi ile İl Sağlık Müdürlüğü tarafından nöronavigasyon cihaz imkanı sağlandığını belirten Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Hasan Emre Aydın, ”Kliniğimizde rutin kullanılan mikroskop, intraoperatif ultrason, endovizyon gibi cihazların yanı sıra, ameliyat sırasında hastalıklı bölgenin yerini tam olarak bulmamızı sağlayacak navigasyon cihazını kullanmaya başladık. Beyin tümörü ameliyatları sırasında en önemli noktalardan birisi sağlam beyin dokusuna zarar vermeden tümörü çıkartmaktır. Bu ameliyatlarda tümörün yakınındaki sağlam beyin dokusuna mümkün olduğu kadar zarar vermemek ve sadece tümör bölgesinde işlemi yapmak için güvenilir yöntem navigasyon' dur. Buna nokta atışı ameliyat yapmak da diyebiliriz. Bu işlem ile ameliyatların kalitesi artırıyor, ameliyat sonrası oluşabilecek komplikasyonların da en az düzeyde olmasını sağlıyoruz. Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Kliniği olarak dünyada mevcut olan, bilime dayalı en ileri teknolojiyi hastalarımıza sunabilme çabasındayız. Gerek Üniversite yönetimi gerekse de Sağlık Bakanlığı yönüyle İl Sağlık Müdürlüğü bize her yönüyle destek oluyor, önümüzü açıyorlar. Her geçen gün daha da iyi olacağız” dedi.