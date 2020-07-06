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Kütahya'da bıçaklı kavga: 1 ölü

Kütahya’daki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Kütahya'daki bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti.


Meydan Mahallesi Karaca Sokak'ta meydana gelen olayda, 26 yaşındaki Harun Uslu ile Emrah Ş. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu Harun Uslu, Emrah Ş., tarafından bıçaklandı.


Kanlar içeresindeki Uslu, 112 Acil Servisi tarafından Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Uslu, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti.


Zanlı Emrah Ş., (26) olaydan sonra polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.


Harun Uslu'nun cenazesi savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırılırken, gözaltına alınan şüpheli Emrah Ş. ise, geçirildiği sağlık kontrolünün ardından İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.

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