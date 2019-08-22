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Kütahya'da bin 214 öğretim elemanı bulunuyor

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca (TÜİK) yayınlanan Eğitim İstatistiklerine göre; 2017/2018 yılında bin 124 olan toplam kendi biriminde görevli olan öğretim elemanı sayısı 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında yüzde 8,0 artarak bin 214 olarak gerçekleşti.


Kütahya'nın bu değerle öğretim elemanı sayısının en yüksek olduğu Türkiye'de 37., Ege Bölgesi illeri arasında 7. İl olduğunu ifade eden TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” 2018/2019 Eğitim Öğretim yılında Kütahya'daki toplam öğretim elemanı sayısı cinsiyete göre incelendiğinde yüzde 61,9'u erkek 752 kişi, yüzde 38,1'i ise kadın 462 kişidir. Kütahya'daki toplam öğretim elemanı verisi unvana göre incelendiğinde 98 profesör, 101 doçent ve bin 15 diğer (doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi) olduğu görülmektedir” dedi.(EFE-)

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