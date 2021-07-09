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Kütahya'da bin 255,61 gram plaka esrar ele geçirildi

Kütahya’da polis uygulama noktasında durdurulan içerisinde Suriye uyruklu 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 paket halinde bez içerisinde bin 255,61 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.

Kütahya'da polis uygulama noktasında durdurulan içerisinde Suriye uyruklu 3 şahsın bulunduğu araçta yapılan aramada, 6 paket halinde bez içerisinde bin 255,61 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Suriye uyruklu 3 şahsın uyuşturucu madde sevkiyatı yapabileceği tespit edildi. İ.M.İ.D. , M.F. M.A. ve S.H. isimli şahısların içinde bulunduğu araç Kütahya girişinde bulunan polis uygulama noktasında durduruldu. Şahısların yapılan kontrollerinde, 6 paket halinde beyaz bez içerisinde bin 255,61 gram plaka esrar maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar gerekli işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi.

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