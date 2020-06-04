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Kütahya'da bin 345 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK), 2019 yılı Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre, Kütahya’da bin 345 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığının (TÜİK), 2019 yılı Karayolu trafik kaza istatistiklerine göre, Kütahya'da bin 345 ölümlü ve yaralanmalı trafik kazası meydana geldi.


2019 yılında Kütahya'da gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının, bir önceki yıla göre yüzde 7,2 azalarak bin 345'e düştüğünü belirten TÜİK Bölge Müdürü Mehmet Akyol,” Kütahya'da gerçekleşen ölümlü yaralanmalı trafik kazası sayısının Türkiye genelinde gerçekleşen trafik kazaları içindeki payı yüzde 0,8'dir. Kütahya, bu değerle en fazla ölümlü yaralanmalı trafik kazasının yaşandığı 38. Ege Bölgesinde 7. il konumundadır. 2018 yılında Kütahya'da 2 bin 507 olan bir milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı 2019 yılında azalış göstererek 2 bin 322 olmuştur. Kütahya, diğer iller ile kıyaslandığında 1 Milyon nüfusa düşen ölümlü yaralanmalı trafik kaza sayısı en yüksek olan 44. Ege Bölgesinde 7. il konumundadır” dedi.

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