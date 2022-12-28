Kütahya'da bin 76 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi

Kütahya'nın Şaphane ilçesinde bir adrese yapılan operasyonda bin 76 litre el yapımı kaçak içki ele geçirildi

Edinilen bilgiye göre, Kütahya İl Jandarma Komutanlığınca yılbaşı öncesi alınan tedbirler çerçevesinde Şaphane ilçesinde halkın sağlığını tehlikeye atmak pahasına haksız kazanç sağlamak isteyen ve sahte alkollü içki satışı yaptığı tespit edilen Ş.A. isimli şahsın ikametgahında ve aracında yapılan aramada, bin 76 litre sahte, el yapımı şarap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.