İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir adreste yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya’da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir adreste yaptıkları aramada, 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir adreste yaptıkları aramada, 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde bir adreste yaptıkları aramada, 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.


Gözaltına alınan şüpheli B.K. hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerekli yasal işlem yapıldı.

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