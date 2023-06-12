Kütahya'da bir adreste yapılan aramada uyuşturucu hap ele geçirildi

Kütahya'da Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin bir adreste yaptıkları aramada, 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünün Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefetten Fuatpaşa Mahallesi Aydınlık Caddesi üzerinde bir adreste yaptıkları aramada, 9 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli B.K. hakkında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce gerekli yasal işlem yapıldı.