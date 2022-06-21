İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir aracın şoför ve yolcu koltuğunda uyuşturucu bulundu

Kütahya’da Yunus Timlerince bir aracın şoför ve yolcu koltuğunda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kütahya'da Yunus Timlerince bir aracın şoför ve yolcu koltuğunda uyuşturucu madde ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timlerince Lala Hüseyin Paşa Mahallesinde yapılan çalışmalarda, R.D. (28) isimli şahsın şoför koltuğunda, A.K. (30) isimli şahsın yolcu koltuğunda, araçta ve şahıslar üzerinde yapılan aramada, 0,25 gram bonzai ve 1,19 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıslar, gerekli işlemler için Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

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