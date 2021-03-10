İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir araçta 10 bin adet kaçak makaron ele geçirildi

Kütahya’da bir araçta yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 10 bin adet makaron ele geçirildi.

Kütahya'da bir araçta yapılan aramada, içerisine kıyılmış tütün doldurulmuş kaçak 10 bin adet makaron ele geçirildi.


Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği ekiplerince il merkezi Akkent Mahallesi Turgutlar yolu üzerinde durdurulan araçta yapılan aramada, içi tütün ile doldurulmuş kaçak toplam 10 bin adet makaron ele geçirildi.


Araç sürücüsü S.A. hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.