Kütahya'da bir araçta 3 ruhsatsız tabanca ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Silah Ticareti Yapmak suçunun önlenmesine yönelik gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında Kütahya-Afyonkarahisar yolu Plaka Takip Sistemi (PTS) noktasına gelen sürücülüğünü M.G. isimli şahsın yaptığı araç durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramada, 3 adet ruhsatsız tabanca, 6 adet şarjör ve 16 adet dolu fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli M.G. hakkında adli işlem başlatıldı.