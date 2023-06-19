İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir araçta 36 adet kaçak parfüm ele geçirildi

Kütahya’da durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 36 adet parfüm ele geçirildi.

Kütahya'da durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 36 adet parfüm ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenilen içerisinde T. K. isimli şahsın bulunduğu araç Kütahya- Eskişehir PTS noktasında durduruldu. Araçta yapılan kontrollerde gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen 36 adet parfüm ele geçirildi.


Gözaltına alınan şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

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