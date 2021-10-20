İhlas Haber Ajansı

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Kütahya'da bir araçta 376 gram kokain ele geçirildi

Kütahya’da, polis ekiplerince il girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ’ Thor’ ile yapılan aramada, 376 gram kokain ele geçirildi.

Kütahya'da, polis ekiplerince il girişinde durdurulan bir araçta narkotik köpeği ' Thor' ile yapılan aramada, 376 gram kokain ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.S. K. isimli şüphelinin kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin kullandığı aracı il girişinde durdurdu. Araçta narkotik köpeği 'Thor' ile yapılan aramada, 376 gram kokain ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.S.K., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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