Kütahya'da bir araçta 450 gram kubar esrar ele geçirildi

Kütahya'nın Gediz ilçesinde jandarma ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada, 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Kütahya il Jandarma Komutanlığı ve Gediz İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, bir araçta yapılan arama neticesinde, 450 gram kubar esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 5 şüpheli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.