İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kütahya'da bir araçta 6 bin 720 adet makaron ele geçirildi

Kütahya’da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada, kaçak 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş makaron ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin il merkezi Bahçelievler Mahallesi Mersinli Ahmet Caddesinde durumundan şüphelenilerek durdurulan sürücülüğünü C.S. isimli şahsın yaptığı araçta yapılan aramada, 6 bin 720 adet içerisi kıyılmış tütünle doldurulmuş Makaron ele geçirildi. Gözaltına alınan C.S. isimli şahıs hakkında 5607 sayılı ‘Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet' suçundan yasal işlem başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.